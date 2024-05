EU-kandidaat Servië en China presenteren deal voor 'gezamenlijke toekomst'

Ook is er afgesproken dat er meer vliegverbindingen tussen de twee landen zullen komen. China zal de komende drie jaar vijftig Servische wetenschappers uitnodigen om in het land kunstmatige intelligentie te onderzoeken.

Vucic zei dat Servië China zal steunen in de Taiwankwestie. "Onze positie met betrekking tot de territoriale integriteit van China is simpel. Taiwan hoort bij China."

Warm ontvangst

Servië was de tweede stop van Xi bij zijn eerste bezoek aan Europa in vijf jaar. Eerder deze week bezocht hij Frankrijk. In Belgrado werd hij ontvangen in het presidentieel paleis. Duizenden Serviërs waren aanwezig bij de aankomst en zwaaiden met Chinese en Servische vlaggen.

Aan het begin van het overleg met Vucic zei Xi dat hij met eigen ogen had gezien "dat het Servische volk de Chinezen beschouwt als hun beste vrienden. Deze vriendschap komt van twee kanten, het heeft veel indruk op me gemaakt."

Ook politiek vinden de landen elkaar: China steunt Servië in de strijd om Kosovo. In ruil beschouwt Belgrado Taiwan als Chinees. Zolang Vucic niet hoeft te kiezen, zal hij geopolitiek blijven schaken op meerdere borden."

"Servië onderhandelt over EU-toetreding en noemt dat een strategische prioriteit, maar tegelijkertijd gaat president Aleksandar Vucic prat op goede banden met Rusland en China. Het gaat daarbij om economische belangen: Peking is de grootste buitenlandse investeerder in Servië, onder meer in infrastructuur, een kopermijn en een staalfabriek. China ziet Servië als een belangrijk knooppunt voor handel met Europa.

Servië ging al eerder eens een samenwerking met China aan. Zo werd er in 2016 een economische overeenkomst gesloten met het Aziatische land. China heeft sindsdien miljoenen geïnvesteerd in de Servische infrastructuur en mijnbouw. Vorig jaar ondertekenden de landen ook al een handelsovereenkomst.

Meer macht in Europa

Servië is sinds 2012 kandidaat-lidstaat voor de Europese Unie. De deals met China druisen tegen dat kandidaat-lidmaatschap in. De EU heeft nog niet gereageerd op de nieuwste overeenkomst tussen China en Servië.

Naast Servië heeft China ook veel geïnvesteerd in de infrastructuur en industrie van Hongarije. Dat land is ook de volgende stop van Xi in Europa. Critici vrezen dat China via landen als Servië en Hongarije meer invloed in Europa probeert te krijgen.