iStock Bij de teelt van lelies worden veel bestrijdingsmiddelen gebruikt

In samenwerking met L1mburg NOS Nieuws • vandaag, 15:24 Opnieuw verbod op lelieteelt, nu bij Limburgs dorp

Naast een woonwijk in het Limburgse dorp Sevenum mogen geen lelies worden gekweekt. Dat heeft de rechtbank in Roermond bepaald.

Volgens de rechter is er bij het gebruik van de bestrijdingsmiddelen die bij de teelt worden gebruikt een "reële kans op gezondheidsschade van de omwonenden en hun kinderen". De rechter verbood daarom het gebruik van de middelen, zo is de uitkomst in een kort geding dat buurtbewoners onlangs aanspanden, meldt L1 Nieuws.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een leliekweker bakzeil moet halen. Op 27 maart kreeg een kweker in het Drentse Diever geen toestemming van de gemeente om lelies te gaan telen naast een basisschool en peuterspeelzaal.

Ook in dat geval waren het buurtbewoners die vreesden dat een "langjarige blootstelling aan bestrijdingsmiddelen veel extra risico's met zich meebrengt voor onze gezondheid, vooral voor opgroeiende kinderen".

Leliekwekers betogen dat zij zich bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen aan alle regels houden. Dat klopt, stelt de rechtbank in Roermond nu, maar daarmee is de bezorgdheid bij de omwonenden niet weg. "Dat de middelen zijn getest en goedgekeurd, betekent niet dat de middelen veilig zijn. Bij het testen van de middelen wordt namelijk niet getest op neurologische gevolgen die pas op de lange termijn optreden, zoals de ziekte van Parkinson. Ook wordt bij de testen geen onderzoek gedaan naar ontwikkelingsstoornissen van kinderen", aldus de rechtbank in de uitspraak.

Ongeboren kinderen

Daarbij verwijst de rechtbank naar rapporten van de Gezondheidsraad en het RIVM, waarin een verband wordt gelegd tussen de bestrijdingsmiddelen, gezondheidsklachten en ontwikkelingsstoornissen bij ongeboren kinderen. Het gaat volgens de uitspraak specifiek om zeven van de goedgekeurde middelen die riskant zijn.

Een toxicoloog die namens de rechtbank de lijst van bestrijdingsmiddelen bekeek, stelt dat ze "een reële kans geven op ernstige neurologische gezondheidsschade. Niet alleen voor volwassenen. Ook de hersenontwikkeling van kinderen kan negatief worden beïnvloed tijdens de zwangerschap van de moeder en tijdens het opgroeien."

Onderliggend probleem is dat voor de lelieteelt grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen nodig zijn: "In de vijf tot zes maanden dat de teler de lelies wekelijks met de middelen wil gaan bespuiten, wordt zoveel gespoten als voor sommige andere teelten in tien jaar", stelt de rechtbank vast.

Voor de kweker in Sevenum betekent de uitspraak dat hij niet aan de gang kan. De kweker in Diever kreeg een plek aan de andere kant van het dorp aangeboden, ver van de bebouwing en van plekken waar veel kinderen komen en spelen.