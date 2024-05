The Garrick Club The Garrick Club

NOS Nieuws • vandaag, 12:48 Exclusieve Londense herenclub met leden als koning Charles gaat vrouwen toelaten

De zeer exclusieve Londense Garrick Club gaat vrouwen toelaten. De club bestaat nu nog volledig uit mannen en de ledenlijst is geheim. Wel is bekend dat de Britse koning Charles lid is, evenals ministers en bekende acteurs en zangers.

Het besluit is genomen nadat leden van de gentlemen's club verdeeld raakten over de afwezigheid van vrouwen. Leden als de muzikanten Mark Knopfler en Sting dreigden op te stappen als het gezelschap vrouwen bleef weigeren.

Dinsdag stemden de leden van de club in het Londense West End. Zestig procent was vóór het verwelkomen van vrouwen. Garrick Club is een van de laatste herenclubs die nog geen vrouwen toeliet. Het is nog niet bekend of er al vrouwen zijn die zich hebben gemeld om lid te worden.

'Verfijnde en hoogopgeleide mannen'

The Guardian publiceerde een deel van de geheime ledenlijst van de Garrick Club. Acteurs Damian Lewis en Benedict Cumberbatch staan erop, evenals oud-minister Oliver Dowden en de Britse cricketcommentator David Gower. Ook de gynaecoloog die prins George op de wereld zette, Marcus Setchell, mocht zich aansluiten bij de privéclub.

De Garrick Club werd in 1831 opgericht voor acteurs en "verfijnde en hoogopgeleide mannen". Dat gebeurde door een groep literairen onder de bescherming van de broer van de koning, de voormalige hertog van Sussex. De club werd vernoemd naar de acteur David Garrick (1717-1779). Een van de eerste leden was schrijver Charles Dickens.

In 2015 hield de herenclub ook al een stemming over het toelaten van vrouwen, maar die kreeg toen niet de meerderheid die nodig was. De tegenstemmers voerden als argument aan dat mannen zich anders gedragen als er vrouwen bij zijn. "Er is kameraadschap, geplaag en de wetenschap dat je alles kunt zeggen wat je wilt in een gelijkwaardige atmosfeer waarin niemand probeert een ander te imponeren", zo gaven ze aan.