AFP

NOS Nieuws • gisteren, 22:50 • Aangepast gisteren, 23:16 President Biden kondigt gedeeltelijke kwijtschelding van studieschulden aan

De Amerikaanse regering is van plan een deel van de studieschulden kwijt te schelden. Amerikanen met een studieschuld hoeven 10.000 dollar minder terug te betalen, tenzij ze meer verdienen dan 125.000 dollar per jaar. De regeling geldt ook voor stellen die samen minder dan 250.000 dollar aan inkomen hebben.

In een verklaring schrijft de regering-Biden dat een studielening voor veel Amerikanen nu een levenslange last betekent. Een opleiding afronden kost vaak tienduizenden dollars. Veel studerende kinderen uit de lagere en middenklasse hebben daardoor een schuld opgebouwd.

Sinds de jaren 80 zijn de kosten voor een vierjarige vervolgopleiding bijna verdrievoudigd. Maar de Pell Grants, studiebeurzen van de overheid voor de laagste inkomens, zijn niet dusdanig meegestegen. Voor de groep die zo'n beurs ontvangt is de geplande korting tweemaal zo hoog: zij hoeven straks 20.000 dollar minder te betalen op hun studieschuld.

De gemiddelde bachelorstudent met schulden studeert nu af met 25.000 dollar in de min, blijkt uit een analyse van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs. Zo'n 45 miljoen Amerikanen hebben een studieschuld, die gezamenlijk goed is voor ruim 1600 miljard dollar. Volgens een studie van de New York Federal Reserve zou van 11,8 miljoen Amerikanen de studieschuld volledig verdwijnen als de plannen doorgaan.

'Niet meer gebukt onder schuld'

De regering-Biden schrijft dat het plan financiële verlichting moet brengen voor de lage en middeninkomens. "Mensen hoeven nu niet meer gebukt te gaan onder schulden", lichtte Biden het plan toe. Daarnaast verlengt hij voor leners een pauze op de terugbetalingen. Die gold al vanaf maart, maar wordt verlengd tot eind dit jaar.

Er klinkt ook kritiek op het plan. Zo kreeg Biden op een persconferentie de vraag of het wel eerlijk is ten opzichte van mensen die hun schulden al hebben terugbetaald of ervoor kozen geen schulden op te bouwen. "Is het eerlijk voor mensen die geen miljardenbedrijf hebben dat sommige ondernemers alle belastingvoordelen krijgen?", antwoordde Biden.

Het kwijtschelden van miljoenen aan leningen was een van Bidens verkiezingsbeloftes. Vorige week loste hij ook al een belangrijke belofte in, toen hij zijn handtekening zette onder een zwaarbevochten investeringsplan. Daarmee komt er 750 miljard dollar vrij, waarvan 369 miljard bestemd is voor klimaatmaatregelen.