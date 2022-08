Omroep Brabant

NOS Nieuws • vandaag, 10:58 'De enige vuurtoren van Brabant moet weer gaan schijnen'

Hij is nu al meer dan dertig jaar buiten gebruik. Maar wat Hugo Snel betreft, geeft de enige vuurtoren van Brabant binnenkort weer lichtsignalen.

"Het mag uiteraard niet hinderlijk zijn voor de scheepvaart", zegt Snel bij Omroep Brabant. "Maar het zou hartstikke mooi zijn om de toren weer te laten stralen."

Hugo Snel is gepensioneerd. Hij werkt als vrijwilliger in de vuurtoren die in Willemstad aan de oever van het Hollands Diep staat. Het gaat om een kleine toren, eigenlijk een 'lichtopstand' van in totaal zeven meter hoog.

De toren-zonder-naam heeft een rijke geschiedenis. Al in 1696 was er een vuurbaken (de 'vuyrbaecke' van Willemstad) op de huidige plek. Later kwamen er houten en ijzeren stellages. De huidige, gemetselde toren dateert uit 1947.

Opknapbeurt lichthuis

Eind jaren 80 was het voorbij. Rijkswaterstaat besloot in 1989 het licht te doven omdat de schepen op het Hollands Diep voor hun navigatie geen gebruik meer maakten van het baken. Het gebouwtje werd korte tijd later afgesloten van elektriciteit. De gemeente, nu eigenaar, bleef de toren wel onderhouden. Tien jaar geleden kreeg het metalen lichthuis een opknapbeurt.

"Alles staat er goed bij. Maar het zou beter kunnen", zegt Hugo Snel, terwijl hij de twee steile ladders opklimt naar de koepel. De vrijwilliger pleit ervoor om de elektriciteit weer aan te sluiten. Dan kan hij de toren letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers zetten. Met een lamp in de lichtkoepel en gebouwverlichting aan de buitenkant.

Echt zuinig zijn

Voor de aanloop heeft de vuurtoren de verlichting niet nodig. Geregeld melden zich vuurtorenliefhebbers die het torentje willen bekijken. Gisteren meldde zich nog een aantal Vlaamse bezoekers aan de deur met de vraag of ze naar boven mochten komen. Snel geeft ze een uitgebreide rondleiding. "Onze vuurtoren staat in allerlei boeken en op internationale websites", aldus de vrijwilliger. "We moeten er daarom echt zuinig op zijn."

Omroep Brabant De vuurtoren aan de Lantaarndijk in Willemstad