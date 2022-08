Twee Nederlandse toeristen overleden in Colombia

Wat de doodsoorzaak van de twee precies is, is nog niet bekend. De lokale autoriteiten gaan uit van vergiftiging, maar dat wordt verder onderzocht. Mogelijk gaat het om een voedselvergiftiging.

Volgens media in het Zuid-Amerikaanse land meldden de man en de vrouw zich afgelopen maandag bij een kliniek vanwege hevige maagklachten. Het duo bracht volgens de autoriteiten een paar dagen door in een hostel in Cartagena, een toeristische havenstad in het noordwesten van het land. Daar voelden de twee zich al niet lekker en kregen ze medische zorg.