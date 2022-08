EPA

NOS Nieuws • vandaag, 08:27 Trein defect, mensen moeten te voet verder in Kanaaltunnel

In de Kanaaltunnel tussen Engeland en Frankrijk is gisteren een grote groep reizigers gestrand. Een trein van het Franse Calais naar het Engelse Folkestone kon door een technisch probleem niet verder. Daardoor kwamen de inzittenden zo'n vijf uur lang vast te zitten in de tunnel.

Op beelden die op sociale media zijn verschenen, is te zien hoe mensen door een evacuatiebuis van de tunnel lopen. Ze moesten te voet naar een vervangende trein en zijn uiteindelijk naar de terminal in Kent gebracht. Volgens uitbater Le Shuttle ging het alarm van de trein af en was de evacuatie daarom nodig. Wat er precies aan de hand was, is niet duidelijk.



Op beelden is te zien dat passagiers door de evacuatiebuis van de tunnel lopen:

0:14 Passagiers lopen door de evacuatiebuis van de Kanaaltunnel

Mensen die met de autotrein door de tunnel gingen, moesten hun voertuig verlaten. Daarbij werden koffers en honden meegenomen. Uiteindelijk konden de reizigers overstappen op een evacuatietrein, die voor de andere trein was gezet. Maar die trein kwam moeizaam op gang.

'Angstaanjagende ervaring'

Reizigers uiten hun grieven bij het Britse persbureau PA. Zo was er volgens de passagiers geen communicatie en was er bij aankomst in Folkestone niets voor hen geregeld, zoals iets te eten of drinken.

Een 37-jarige vrouw uit Birmingham noemt de evacuatietunnel "angstaanjagend". "Het was een soort rampenfilm. Je liep gewoon de afgrond in zonder te weten wat er gebeurde." Volgens de vrouw had iemand een paniekaanval en werd er gehuild.

De Kanaaltunnel ligt over een afstand van 37,9 kilometer onder water heeft daarmee het langste onderzeese tunnelgedeelte ter wereld. De tunnel bestaat uit drie buizen: twee voor elke richting en een evacuatiebuis in het midden. Het treinverkeer in de Eurotunnel rijdt inmiddels weer volgens dienstregeling.