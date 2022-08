The Estate of Yousuf Karsh

NOS Nieuws • vandaag, 05:35 Iconische foto Churchill maanden geleden gestolen, diefstal nu pas ontdekt

De Canadese hoofdstad Ottawa is in de ban van de verdwijning van een foto van Winston Churchill. Het iconische portret van de fronsende Britse staatsman hing in een hotel, maar blijkt maanden geleden te zijn verwisseld voor een kopie. De diefstal werd pas vorige week ontdekt. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

De foto is gemaakt in 1941, kort nadat Churchill het Canadese parlement had toegesproken over de Tweede Wereldoorlog. Het is het bekendste werk van de Canadees-Armeense portretfotograaf Yousuf Karsh, die een foto wilde zonder Churchills onafscheidelijke sigaar.

"Ik hield een asbak voor, maar hij wilde de sigaar niet weggooien", memoreerde Karsh later. "Toen liep ik naar hem toe en zei: vergeef me meneer, en ik plukte de sigaar uit zijn mond." Op het moment dat de fotograaf terug was bij zijn camera zag Churchill er "zo strijdlustig uit dat hij me had kunnen verslinden". De foto is later onder meer gebruikt op het Britse biljet van 5 pond.

Professioneel gedaan

De afbeelding hing in het Château Laurier-hotel in Ottawa, waar Karsh lange tijd verbleef en een studio had. In de leeszaal is sinds decennia een collectie te zien van zijn werk.

Afgelopen week zagen medewerkers dat de lijst met de foto van Churchill niet recht hing. Daarna ontdekten ze dat de lijst niet paste bij de lijsten van andere foto's van Karsh, die ook in de lounge hangen. Na onderzoek en overleg met de erven van Karsh werd vastgesteld dat de foto is vervangen door een kopie.

Na een oproep van publiek om foto's van de leeszaal op te sturen concludeert de manager dat de diefstal moet hebben plaatsgevonden tussen 25 december 2021 en 6 januari 2022. "Ik heb deze foto bijna dagelijks aan gasten laten zien en we hebben het nooit opgemerkt", aldus hotelmanager Geneviève Dumas. "Het is professioneel gedaan, het lijkt erg op het origineel."

Een expert op het gebied van kunstroven denkt dat het de dieven om het geld te doen is, meldt CTV News. "De dief wist waar hij mee bezig was, dit was geen opwelling. De persoon die dit heeft gedaan, is geen kunstliefhebber en geen fotografieliefhebber." Volgens de expert kan de foto meer dan 100.000 dollar opbrengen.