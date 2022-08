Auto rijdt twee keer terras Renesse op, bestuurder aangehouden

In het Zeeuwse Renesse heeft de politie aan het begin van de nacht een automobilist aangehouden die twee keer het terras van een feestcafé was opgereden.

Daarbij raakte een persoon gewond. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt, duidelijk is alleen dat deze persoon in een ambulance medische hulp heeft gekregen.

Volgens de politie ging er een ruzie aan het incident vooraf. De auto is in beslag genomen voor onderzoek.

Op sociale media gaan beelden rond waarop te zien is dat de auto het terras op rijdt en dat omstanders onder meer glazen naar het voertuig gooien. Ook schopt er iemand tegen de auto. De politie Zeeland roept getuigen op om beelden of extra informatie te delen.

In eerste instantie vertrok de man weer, maar vervolgens kwam hij terug met zijn auto. "We hadden iedereen naar binnen gebracht en de deuren op slot gedaan", zegt de feestcafé-eigenaar. "Gelukkig is daardoor ernstiger voorkomen. Maar het is verschrikkelijk. Iedereen is van slag."