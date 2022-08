Reuters

NOS Nieuws • vandaag, 19:35 Miljoenenjacht Russische oligarch onder de hamer: 63 biedingen

Een jacht van een Russische oligarch tegen wie sancties zijn ingesteld vanwege de invasie in Oekraïne, is vandaag onder de hamer gegaan. De Axioma is het eerste luxeschip van een rijke Rus dat openbaar wordt geveild sinds het uitbreken van de oorlog.

Volgens de financiële nieuwssite Bloomberg zijn er 63 biedingen gedaan op het jacht van industrieel magnaat Dmitri Poempjanski, maar de koop is nog niet gesloten. De waarde van de Axioma wordt geschat op zo'n 77 miljoen euro; het is onduidelijk wat de hoogste bieder ervoor over heeft. Twee weken na de aankoop wordt bekendgemaakt hoeveel het schip heeft opgeleverd. De koper zal anoniem blijven.

Zo ziet het jacht eruit:

De 72 meter lange Axioma werd in maart in beslag genomen door de autoriteiten van Gibraltar, een Brits overzees gebied in het zuiden van Spanje. Het jacht heeft onder meer een bioscoop, spa, sportschool, zwembad, jacuzzi en zes luxe kamers, blijkt uit de site van de veiling.

Het schip werd in beslag genomen omdat Poempjanski een schuld van 20,5 miljoen euro niet kon terugbetalen aan de Amerikaanse bank JPMorgan Chase, als gevolg van de westerse sancties. Het eerste deel van de opbrengst van de Axioma gaat dus naar de bank.

Wat er gebeurt met het geld dat eventueel overblijft, is niet duidelijk. Volgens een bron bij de regering in Gibraltar wordt het waarschijnlijk vastgehouden voor Poempjanski.

Het totale vermogen van de 58-jarige oligarch wordt geschat op meer dan 2 miljard euro. Op 10 maart werd hij aan de sanctielijst toegevoegd. Poempjanski was tot die tijd eigenaar en voorzitter van OAO TMK, een fabrikant van stalen buizen en leverancier van het Russische energiebedrijf Gazprom.

Jachten aan de ketting

In heel de wereld zijn luxejachten van Russische oligarchen aan de ketting gelegd. In april was op 14 jachten van Russische eigenaren in Nederlandse havens beslag gelegd. Twaalf daarvan waren in aanbouw. Ze mogen het land niet uit vanwege de sancties die tegen Rusland en Russen zijn ingesteld na de invasie.

Zeker 9 procent van alle superjachten in de wereld heeft een Russische eigenaar, bleek eerder uit cijfers van de SuperYacht Times. Een superjacht is een jacht van meer dan dertig meter lengte. Prijzen variëren tussen de 15 en 500 miljoen euro.

In heel de wereld liggen superjachten van Russen aan de ketting:

0:57 Deze Russische superjachten liggen aan de ketting