Staatssecretaris in Tubbergen: aanwijsprocedure is nederlaag, maar noodzaak

Staatssecretaris Eric van der Burg voor Asiel en Migratie heeft in een openbare raadsvergadering in Tubbergen gezegd dat hij de procedure waarbij het kabinet een hotel in Albergen aanwees tot locatie voor asielzoekers als een nederlaag beschouwt. "Ik streef ernaar om er op basis van gesprekken uit te komen", zei Van der Burg, maar hij benadrukte dat hij geen andere keus had vanwege het grote gebrek aan opvangplekken.

Van der Burg was naar Tubbergen gekomen om een toelichting te geven op het kabinetsbesluit om een vergunning te geven voor een asielzoekerscentrum in Albergen. Het kabinet wil 150 tot 300 asielzoekers opvangen in het voormalige hotel.

Kort voor aanvang van de vergadering zei Van der Burg dat hij naar Tubbergen is gekomen "om te luisteren naar de bewoners en gemeenteraad en om het kabinetsbeleid uit te leggen".

De publieke tribune op het gemeentehuis in Tubbergen zat bomvol. De vijf fracties van de Tubbergse gemeenteraad keurden unaniem de handelwijze van de staatssecretaris af. Volgens de fracties heeft hij de democratie geschaad en willen de raadsleden de regie terug.

De fracties zeggen te werken vanuit nabuurschap, waarbij buren elkaar helpen. Gastvrijheid is een belangrijk aspect daarvan en daarom wil Albergen volgens de fracties graag ook bijdragen aan de opvang van asielzoekers, maar dan wel in overleg met de gemeente en met de bewoners.

In een motie namens de gehele gemeenteraad werd Van der Burg opgeroepen om binnen vijf dagen een gesprek te organiseren tussen hemzelf, de gemeenteraad en het COA om het democratisch proces te herstellen. De motie werd aan het eind van de bijeenkomst unaniem aangenomen.

Dat hebben we gewoon niet goed gedaan als politiek. Van der Burg over de asielzoekerscrisis

Na de fracties was het woord aan vier inwoners. Er werden tientallen vragen afgevuurd op de staatssecretaris. Praktische vragen over hoe hij denkt 150 tot 300 mensen kwijt te kunnen in een hotel waar nu 75 mensen in kunnen, maar ook vragen over de leefbaarheid en veiligheid in het dorp na de komst van 300 asielzoekers op een inwonersaantal van 3500.

Van der Burg benadrukte dat er in Albergen geen aanmeldcentrum komt zoals in Ter Apel, maar een reguliere opvang. En in het overgrote deel van de reguliere opvangen in Nederland gaat het volgens Van der Burg goed, zowel met de bewoners als de asielzoekers.

Hij erkent dat de opvangcrisis de schuld is van de politiek en niet van de burgers. Na de komst van Syrische vluchtelingen zijn in Nederland veel opvanglocaties gecreëerd. Toen de vluchtelingenstroom daarna weer afnam zijn teveel opvanglocaties gesloten, zegt hij. "Dat hebben we gewoon niet goed gedaan als politiek. Landelijk en op sommige plekken ook lokaal."

'Geen dieven en plunderaars'

Het passeren van de gemeente bij de aankoop van het hotel zag Van der Burg als noodzakelijk. Als bekend wordt dat het COA een gebouw wil kopen, dan proberen omwonenden dat vaak snel voor de neus van het COA weg te kopen, zei hij. "Dus vandaar dat we zeggen: het COA koopt eerst het gebouw voor we het publiek maken. Anders zouden we nooit aan gebouwen komen."

Een aantal sprekers zeiden te vrezen voor de komst van zoveel asielzoekers in de gemeente; ouderen die 's avonds hun hond niet meer durven uitlaten, vaders die hun dochters niet meer alleen door het dorp durven laten fietsen. "Zwaar klote", noemde Van der Burg dat voor de omwonenden. Maar volgens hem is die angst onnodig omdat het "heel vaak, heel erg goed gaat". Ook al gaat het ook wel eens fout. "Maar dat gebeurt ook in een gewone straat", aldus Van der Burg. Hij benadrukt dat asielzoekers geen "dieven en plunderaars" zijn.

Voor het eerst

Het is voor het eerst dat een regering zonder toestemming van de gemeente een vergunning wil afgeven voor de komst van een azc. De gemeente werd daar vorige week dinsdag naar eigen zeggen door overvallen. "Het geeft geen pas dat de staatssecretaris dit zomaar over de schutting kiepert", zei VVD-wethouder Bekhuis. Van der Burg, ook van de VVD, zei niet anders te kunnen. Het was volgens hem kiezen "tussen hoofdpijn en buikpijn".

Dorpsbewoners hopen dat het gesprek met de staatssecretaris een opening biedt voor hun zorgen:

