Lagere opkomst voor prik tegen virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt

Minder dan de helft van de kinderen die dit voorjaar een vaccinatie konden krijgen tegen HPV, heeft de prik gehaald. HPV, het humaan papillomavirus, is het virus dat onder meer baarmoederhalskanker en peniskanker kan veroorzaken.

Volgens het RIVM was de opkomst het laagst onder jongens die in 2004 zijn geboren (33,8 procent) en het hoogst bij meisjes uit 2012 (49,2 procent). Het beeld kan iets vertekend zijn doordat tien procent van alle vaccinaties anoniem wordt geregistreerd. Kinderen die zich niet hebben laten inenten, krijgen de komende weken een oproep om dat alsnog te doen.

Tegelijk met coronavaccinatie

De afgelopen jaren was rond deze tijd van het jaar ongeveer 60 procent van de uitgenodigden gevaccineerd tegen HPV. Dat de opkomst nu lager is, kan volgens het RIVM komen doordat voor het eerst jongens zijn uitgenodigd. "Sommige jongeren en hun ouders hebben dan meer tijd nodig om een vaccinatiekeuze te maken. Bovendien viel de uitnodiging voor de HPV-vaccinatie bijna tegelijk in de bus met de uitnodiging voor een coronavaccinatie", zegt vaccinatiechef Jeanne-Marie Hament van het RIVM.