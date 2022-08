Hoofd van Hongaarse weerdienst ontslagen na niet uitgekomen weersverwachting

Het hoofd van de Hongaarse weerdienst is ontslagen nadat de weersverwachting niet was uitgekomen. Zaterdag zou tijdens de nationale feestdag de "grootste vuurwerkshow in de geschiedenis van Hongarije" gehouden worden. Volgens de weerdienst waren stortbuien en onweer op komst. Daarom werd het vuurwerkspektakel in Boedapest een week uitgesteld.