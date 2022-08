ANP

NOS Nieuws • vandaag, 13:46 • Aangepast vandaag, 14:55 OM vraagt 22 jaar na 'flatmoord' Rosmalen alsnog om vrijspraak

Het Openbaar Ministerie heeft bij het gerechtshof in Arnhem om vrijspraak gevraagd in een jaren oude moordzaak die in opdracht van de Hoge Raad is herzien. In die zaak is de inmiddels 64-jarige Rob B. veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Maar volgens het OM heeft nieuw onderzoek het bewijs ondergraven waarop die veroordeling was gebaseerd.

De zaak draait om de dood van de 37-jarige Regie van den Hoogen. Zij werd in 2000 met doorgesneden keel gevonden in de flatwoning in Rosmalen, waar ze met haar vriend Rob B. woonde. Naast haar in de bebloede hal lag een broodmes.

B. werd later aangehouden als verdachte, maar hij heeft altijd ontkend dat hij zijn vriendin iets had aangedaan. Volgens hem had zij zichzelf van het leven beroofd en heeft hij haar gevonden toen hij thuiskwam. Desondanks werd hij in 2004 veroordeeld voor doodslag, wat drie jaar later in hoger beroep werd bekrachtigd. De tbs-maatregel die B. opgelegd kreeg is inmiddels afgerond.

Zelfdoding onwaarschijnlijk geacht

Het hof oordeelde in 2007 dat overtuigend was bewezen dat B., op wiens broek en schoenen bloedspetters zaten, zijn vriendin had gedood. Volgens forensisch deskundigen was het niet waarschijnlijk dat Van den Hoogen zelf de 16 centimeter lange snee in haar hals had aangebracht.

Zo zou de "bijna horizontale oriëntatie van de wond" ongebruikelijk zijn bij zelfdoding. Dat de vrouw rechtshandig was, zou bovendien een "bijzonder onhandige stand en beweging van de arm" hebben vereist.

Een andere verdachte was er niet, ook omdat er geen braaksporen waren gevonden.

Verklaring huisarts

In 2015 publiceerde een student van het project Gerede Twijfel van de Vrije Universiteit Amsterdam een onderzoek naar de flatmoord, samen met rechtspsycholoog Peter van Koppen. Zij concludeerden juist wel dat zelfdoding het meest waarschijnlijke scenario is.

Een jaar later diende B.'s advocaat Pieter van der Kruijs een verzoek in bij de Hoge Raad om de zaak opnieuw te onderzoeken. Naar aanleiding daarvan namen deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut de kwestie onder de loep. Zij concludeerden dat de vrouw zeer waarschijnlijk zichzelf om het leven had gebracht.

De Hoge Raad oordeelde uiteindelijk dat de zaak inderdaad moest worden herzien. In dat nieuwe onderzoek zijn ook zaken meegenomen die het hof eerder onbekend waren, zoals een verklaring van de inmiddels gepensioneerde huisarts van Van den Hoogen.

Ze kwam op mij gestoord over en ik dacht aan een waanidee. Voormalig huisarts van Regie van den Hoogen

Hij had de vrouw korte tijd voor haar dood nog gezien. Van den Hoogen had de arts toen gevraagd om in haar hals te snijden, omdat daar iets zat wat eruit zou moeten. "Zij kwam op mij gestoord over en ik dacht aan een waanidee, omdat bij onderzoek niets bijzonders te voelen was", aldus de huisarts.

Volgens advocaat Van der Kruijs vormt de verklaring een belangrijke aanwijzing dat Van den Hoogen zelf in haar hals is gaan snijden. Zowel B. als Van den Hoogen kampte in 2000 met psychische problemen. B. verblijft momenteel nog altijd in een psychiatrische kliniek vanwege een schizofrene stoornis, schrijft het Brabants Dagblad.

'Tunnelvisie'

Tijdens de zitting waarop het OM vandaag zijn nieuwe eis bekendmaakte, raakte B. meerdere malen geëmotioneerd, schrijft persbureau ANP. "Mijn leven is me afgenomen", zei hij. Volgens B. hadden politie en justitie last van een "tunnelvisie".

Van der Kruijs, die inmiddels gepensioneerd is, maar zich voor de herziening opnieuw heeft laten beëdigen, zegt tegen het ANP dat Van den Hoogen voor B. "de liefde van zijn leven" was. "Hij had geen enkele reden haar iets aan te doen."

Als B. inderdaad wordt vrijgesproken, komt hij mogelijk in aanmerking voor een schadevergoeding. Dat komt dan op een later moment aan de orde.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis).