Agent zet knie op bewusteloze arrestant, Rijksrecherche stelt onderzoek in

In samenwerking met

De Rijksrecherche doet onderzoek naar een incident waarbij een man donderdag na zijn arrestatie in Borne tijdens het vervoer naar het politiebureau onwel is geworden.

Op beelden die handen zijn van RTV Oost is te zien hoe de man vanaf de achterbank naar buiten wordt gesleept en in de binnenstad van Hengelo op straat valt. Een van de twee agenten plaatst zijn knie op de borst van de arrestant, die buiten bewustzijn verkeert.

De man uit Hengelo werd volgens de politie in Borne opgepakt omdat hij, zo bleek na een speekseltest, onder invloed van verdovende middelen achter het stuur zat. Voor een bloedproef brachten agenten hem naar het politiebureau van Hengelo, maar op weg daarnaartoe werd hij onwel. Agenten haalden hem daarop uit de auto.

Volgens de regionale omroep verkeert de man in kritieke toestand en wordt hij in coma gehouden.

Tweede video

Inmiddels is er een tweede video opgedoken. Daarop is te zien hoe vijf agenten rond de bewusteloze arrestant staan, van wie er twee zich bezighouden met de man. Een van hen plaatst daarbij zijn knie op het onderbeen van de onwel geworden Hengeloër.

De Rijksrecherche stelt nu een onderzoek in naar de achtergronden van het incident. Een woordvoerder van de politie zegt bij RTV Oost geen antwoord te kunnen geven op de vraag waarom de agent zijn knie op de borst van de man plaatst, terwijl die geen moment de indruk wekt dat hij zich wil verzetten. "Mogelijk is dat een standaardprocedure, maar dat is iets waar de Rijksrecherche nu naar kijkt."