ANP

In samenwerking met RTV Utrecht NOS Nieuws • vandaag, 10:52 Nog altijd veel meldingen van intimidatie bij Utrechtse abortuskliniek

Bij de gemeente Utrecht zijn de afgelopen anderhalf jaar zeker 21 meldingen van overlast van demonstranten bij een abortuskliniek binnengekomen.

Volgens RTV Utrecht hebben ook mensen die geen abortus willen ondergaan last van de anti-abortusdemonstranten, doordat in hetzelfde pand aan de Biltstraat ook andere zorgverleners zitten.

Bij de regionale omroep vertelt een vrouw die niet voor een abortus kwam in haar buik te zijn gegrepen door demonstranten. "Ik liep nietsvermoedend langs toen ik een paar demonstranten hoorden smoezelen", zegt ze. "Voor ik het wist, werd ik opzij geduwd, het fietspad op. Ze pakten me vast en grepen in mijn buik. Ik wist niet wat me overkwam."

Ze omschrijft het incident als een "vreselijke en intimiderende ervaring". "Het heeft ervoor gezorgd dat ik daarna niet meer naar deze kliniek wilde. Deze demonstranten hebben het gemunt op iedere vrouw in de vruchtbare leeftijd."

Ook andere ondernemers in het pand geven aan last te hebben van de demonstranten. "Je wil je klanten de beste zorg kunnen verlenen. Als ze geïntimideerd worden door de demonstranten, schrikt dat af. Dan zoeken we wel een andere plek op waar ze niet lastig worden gevallen", vertelt een huidspecialist.

'Het zijn leugens'

Jezus Leeft en Schreeuw Om Leven, twee groepen die regelmatig demonstreren bij de kliniek, zeggen het beeld niet te herkennen. "Het zijn leugens', zegt Jezus Leeft-oprichter Joop van Ooijen.

Misschien dat het om andere demonstranten gaat. Daar zijn wij niet verantwoordelijk voor", vertelt Arthur Alderliesten, directeur van Schreeuw Om Leven. "Wij vragen vrouwen die op weg zijn naar de kliniek, altijd eerst of we ze iets mogen vragen en proberen dan het gesprek aan te gaan. Zegt iemand nee, dan wensen we haar nog een fijne dag."

Niet alleen naar de kliniek

Mensen die een abortus willen ondergaan en niet alleen naar de kliniek willen kunnen sinds een paar maanden vragen om een buddy van de Stichting Samen naar de kliniek.

"Niet iedereen kan een familielid of vriend meenemen, of kan het überhaupt aan andere mensen vertellen. Ook om de eenzaamheid tegen te gaan, hebben wij deze stichting in het leven geroepen", vertelde Djoeke Gerding van de stichting eerder dit jaar.

Bufferzone

Tal van steden hebben een bufferzone ingesteld bij abortusklinieken. Zo willen ze voorkomen dat betogers te dichtbij komen en vrouwen zich geïntimideerd voelen.

Ook bij de abortuskliniek in Utrecht is zo'n bufferzone. "Maar er staan vaak mensen bij de bushalte te wachten. Het is lastig te handhaven als er een persoon op iemand afstapt met de vraag wat ze gaan doen", aldus Gerding.