Familielid van dode kinderen in koffers geïdentificeerd, mogelijk moeder

Correspondent Meike Wijers:

"De Zuid-Koreaanse immigratiedienst heeft gemeld dat de vrouw in 2018 Zuid-Korea is binnengekomen en dat ze daar nog steeds zou zijn. De politie in Nieuw-Zeeland heeft gevraagd om hulp om haar op te sporen. Hiervoor vraagt de Zuid-Koreaanse politie nu om een internationaal aanhoudingsbevel.

Zo'n gerechtelijk bevel is nodig, omdat de vrouw geen Zuid-Koreaans staatsburger meer is. Als het goed is, komt er binnenkort een zogenoemde rode melding van Interpol waarmee de vrouw internationaal gezocht wordt. Als ze gevonden wordt, dan wordt ze uitgeleverd aan Nieuw-Zeeland.

In Nieuw-Zeeland wordt veel gespeculeerd over wie die kinderen zijn, waar ze naar school zijn gegaan en of er mensen zijn die de kinderen hebben gekend. Er is ook veel medeleven voor de familie die de lichamen ontdekte. Zij zijn natuurlijk getraumatiseerd door wat ze hebben aangetroffen. Buren hebben gezien dat ze de koffers op de oprit openden en in een enorme schok achteruit deinsden."