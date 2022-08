Mary Evans Picture Library Ltd.

Formule 1-auto van Michael Schumacher levert ruim zes miljoen op

Een Formule 1-auto van Michael Schumacher is op een veiling in de Verenigde Staten verkocht voor ruim 6,1 miljoen euro. Dat meldt veilinghuis Sotheby's. Met de bolide won de Duitser in 1998 vier races.

Wie de koper en de verkoper zijn is niet bekendgemaakt. Vooraf werd de waarde van de Ferrari F300, specifiek Chassis 187, geschat op tussen de 6 en 8 miljoen dollar.

Schumacher won met Chassis 187 de F1-races in Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië en in Italië. Met een ander chassis won hij dat seizoen ook nog de races in Argentinië en Hongarije, maar wereldkampioen werd hij niet. Het is volgens Sotheby's een zeer uniek model.

Nooit gerestaureerd

De vorige eigenaar had het chassis 23 jaar in bezit. Daarvoor was het in handen van Scuderia, de racetak van Ferrari. Het chassis is in die periode nooit gerestaureerd of gewijzigd. Het publiek heeft de Ferrari sinds 1998 nooit meer kunnen zien.

De Ferrari is overigens niet de duurste Formule 1-auto die ooit geveild is. De afgelopen jaren zijn voor veel hogere bedragen F1-auto's geveild.

Schumacher is al jaren niet meer in het openbaar verschenen. Hij liep eind december 2013 in de Franse Alpen zwaar hoofdletsel op door een skiongeval. Na het ongeluk lag hij een half jaar in een kunstmatige coma. Wat zijn huidige toestand is, is onduidelijk.