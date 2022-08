Wielen van tien gloednieuwe auto's gestolen bij Mercedesdealer

In samenwerking met

Zeker tien gloednieuwe auto's bij een Mercedesdealer in Groningen stonden vanochtend ineens op bakstenen in plaats van op wielen. Dieven bleken alle banden en velgen te hebben gestolen, vermoedelijk afgelopen nacht.

Volgens de lokale nieuwssite Sikkom ontdekte een toevallige voorbijganger de diefstal. Hij belde direct de politie. De Mercedesdealer was niet bereikbaar voor een reactie. Hoe groot de financiële schade is, is nog niet bekend.