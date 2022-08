Somalische troepen beëindigen gijzeling hotel Mogadishu

Het Somalische leger heeft na ruim een dag een einde weten te maken aan de bloedige aanval op een hotel in Mogadishu. Dat meldt het Franse internationale persbureau AFP. Terroristen lieten vrijdagavond twee autobommen afgaan en bestormden schietend het hotel in de Somalische hoofdstad. Sindsdien hadden ze zich daar verschanst. Alle terroristen zouden inmiddels zijn gedood.

Volgens de Somalische autoriteiten staat vast dat er burgers zijn omgekomen bij de aanval, al is nog onduidelijk hoeveel. De gemelde dodentallen liepen voordat de terroristen waren verslagen uiteen van 12 tot 20. Mogelijk worden in het hotel nog meer lichamen aangetroffen. De aanslagplegers hielden een nog onbekend aantal mensen gegijzeld in het hotel.

Al-Shabaab

In het Hayat Hotel, niet ver van de luchthaven, verblijven vaak Somalische politici en zakenmensen. Of zij ook onder de slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk. Hotels zijn wel vaker het doelwit van jihadistische aanslagen in het Oost-Afrikaanse land, dat al jaren geteisterd wordt door terreurgroep al-Shabaab.