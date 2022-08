Crisis in Duits omroepbestel om buitensporige uitgaven van topvrouw ARD

De crisis binnen de Duitse publieke omroep ARD is compleet. De topmensen van acht regionale ARD-afdelingen hebben geen vertrouwen meer in het management van de negende afdeling, de Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Aanleiding is een corruptieschandaal rond oud-RBB-topvrouw Patricia Schlesinger. Zij moest onlangs het veld ruimen als RBB-baas en als voorzitter van de ARD.