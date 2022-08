ANP

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • gisteren, 17:01 • Aangepast gisteren, 21:11 Alles wijst op brandstichting bij islamitische stichting Veldhoven

Het heeft er alle schijn van dat de brand die vannacht woedde in het gebouw van een omstreden islamitische stichting in Veldhoven is aangestoken. De politie gaat in elk geval uit van brandstichting. Op sociale media gaan inmiddels beelden rond van een verdachte die vlucht terwijl achter hem het gebouw in brand staat. De politie heeft nog niemand opgepakt.

Een van de filmpjes die rondgaan is via WhatsApp bij Omroep Brabant terechtgekomen. Het filmpje is gemaakt door een buurtbewoner.

De politie laat weten dat er nog meer beelden zijn. "Hopelijk geven ze meer informatie", aldus een politiewoordvoerder. "We surveilleren op straat en doen ook online onderzoek."

De brand bij de stichting Islamplanning brak rond 02.30 uur vannacht uit en leidde tot veel schade. De brandweer deed er een uur over om de brand te blussen. Daarna werd binnen een aantal bakstenen aangetroffen. Niemand raakte gewond. De stichting zelf wil niet reageren op de brandstichting: "Dat zou alleen maar meer kwaad doen", laat de stichting weten.

De gemeente Veldhoven heeft een camera geplaatst om het gebouw in de gaten te houden.

Evenementen met kinderen

Islamplanning zat pas twee maanden in het gebouw in Veldhoven. Tegen de komst was veel protest. Eerder zou de stichting, volgens Omroep Brabant, evenementen met kinderen hebben georganiseerd. Omstreden islamitische predikers gaven daar 'les' en waarschuwden voor homoseksualiteit.

In 2019 kwam de stichting, toen nog gevestigd in Eindhoven, in het nieuws door een publicatie van Nieuwsuur en NRC over de omstreden salafistische prediker Mohammed Riani. Riani, ook bekend als Aboe Aicha, zou in lessen aan minderjarigen lijfstraffen hebben verheerlijkt. Inlichtingendienst AIVD hield hem in de gaten.

Een online petitie tegen de komst van de stichting naar Veldhoven begin deze zomer, werd meer dan duizend keer ondertekend. 740 ondertekenaars gaven aan in Veldhoven te wonen.