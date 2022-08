Opnieuw grote drukte op Schiphol, mensen urenlang in de rij

Op Schiphol is het vandaag opnieuw heel druk geweest. De afgelopen dagen was de doorstroming op de luchthaven goed, maar vandaag stonden er weer lange rijen. De wachttijd voor de beveiliging liep vandaag op tot drie uur en soms langer. Inmiddels is de wachttijd volgens Schiphol maximaal 1,5 uur, afhankelijk van het moment en de vertrekhal.

Een woordvoerder van de luchthaven meldt dat er minder beveiligers waren dan Schiphol had aangevraagd. Daardoor zijn er minder beveiligingspunten open. Hij kan niet zeggen wat daar de precieze oorzaak van is.

Zowel in de vertrek- als aankomsthal was het heel druk. In de aankomsthal is het volgens Schiphol een zogeheten piekdag. Door de grote drukte sloeg de sfeer bij de beveiliging wat om. Er is marechaussee ter plekke geweest, zegt de woordvoerder.