ANP

NOS Nieuws • vandaag, 07:03 Topinkomens flink omhoog; bestuursvoorzitter krijgt 40 keer zoveel als personeel

De beloning van bestuursvoorzitters is vorig jaar fors gestegen, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van de Volkskrant naar de beloning van de ceo's van 112 grote bedrijven en instellingen in Nederland.

De beloning in de top steeg vorig jaar met 32 procent, tot gemiddeld 2,8 miljoen euro. Ter vergelijking: de cao-lonen stegen vorig jaar met 2,2 procent. Bestuursvoorzitters verdienden gemiddeld 40 keer zoveel als hun gemiddelde werknemers. In 2020 was dat nog 35 keer zoveel.

Dat de beloningen zo sterk stegen, komt doordat de economie in 2021 verrassend snel herstelde van de coronacrisis. Bedrijven presteerden beter dan verwacht, wat terug was te zien in de bonussen van bestuurders. Ook speelde mee dat de beurskoersen vorig jaar sterk stegen, wat goed uitpakte voor hun aandelenpakketten.

De best beloonde bestuursvoorzitter in het onderzoek is de in Los Angeles wonende Brit Lucian Grainge, de topman van de Universal Music Group (UMG). Dat bedrijf ging vorig jaar in Amsterdam naar de beurs. Dankzij bonussen voor die beursgang kwam zijn beloning uit op 274,3 miljoen euro. Dat is met afstand een record voor de ceo van een beursgenoteerd bedrijf in Nederland.

Na Grainge volgt de Amerikaan Glenn Fogel van de boekingwebsite Booking, met een beloning van 24,9 miljoen euro. Op drie staat Bob van Dijk van techinvesteerder Prosus met 22,9 miljoen euro. In 2020 was van Dijk nog de best beloonde bestuursvoorzitter in het jaarlijkse Volkskrant-onderzoek. Shell-topman Ben van Beurden staat nog net in de top 10 met een beloning van 7,38 miljoen euro. Daarmee verdiende hij wel een kwart meer dan het jaar daarvoor.