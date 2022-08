ANP

NOS Nieuws • gisteren, 18:50 Josephine Tewson, nerveuze buurvrouw in Keeping Up Appearances, overleden

De Britse actrice Josephine Tewson is op 91-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend vanwege haar rol als Elizabeth Warden in de komedieserie Keeping Up Appearances, die in Nederland werd uitgezonden onder de titel Schone Schijn. Tewson speelde daarin de nerveuze buurvrouw van hoofdrolspeler Hyacinth 'Bouquet' Bucket.

Keeping Up Appearances werd begin jaren 90 uitgezonden in het Verenigd Koninkrijk, maar was ook populair in onder meer Nederland, Duitsland en België. De serie draait om de snobistische Hyacinth, die met haar man Richard weliswaar tot de middenklasse behoort, maar zich naar buiten toe presenteert als lid van de Britse upper class. Om die reden wil ze graag "Mrs Bouquet" worden genoemd.

Buurvrouw Elizabeth, gespeeld door Tewson, komt iedere dag theedrinken bij Hyacinth, maar is daarbij constant bang om iets verkeerd te doen of iets kapot te maken. Van de zenuwen morst ze geregeld thee en laat ze haar servies van schrik op de grond vallen.

Bekijk hieronder een compilatie van de schrikmomenten van Elizabeth:

Tewson begon in de jaren 50 met acteren. Haar recentste rollen waren onder meer in de Britse sitcom Last of the Summer Wine en de dramaserie Heartbeat. Ook speelde ze een bijrol in de detectiveserie Midsomer Murders.

Twee jaar geleden overleed acteur Clive Swift, die Hyacinths echtgenoot Richard speelde in Keeping Up Appearances. Hyacinth zelf, de actrice Patricia Routledge, is inmiddels 93 jaar.