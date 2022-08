ANP

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • gisteren, 17:47 Lied 'Links rechts' van Snollebollekes leidt tot 'asociaal rijgedrag'

Een automobilist in Tubbergen is vandaag door een agent in de omgeving van Tubbergen aangesproken op gevaarlijk rijgedrag.

De bestuurder slingerde over de weg. De man bleek met zijn kinderen in de auto te luisteren naar het nummer Links Rechts van Snollebollekes, waarin mensen wordt opgedragen van links naar rechts te bewegen. Dat nam de man net iets te letterlijk, meldt de wijkagent die de man staande hield.

"Erg gevaarlijk", noemt de wijkagent de actie op Twitter. Het is niet bekend of de bestuurder bekeurd is voor zijn rijgedrag.

Volgens Omroep Brabant is het een feit dat Snollebollekes razend populair is in ons land, "ook óver de Brabantse provinciegrenzen".