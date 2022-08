Man die masturbeerde in Groningse trein meldt zich bij de politie

De man die eind vorige maand in de trein naar Groningen een vrouw lastigviel, heeft zich bij de politie gemeld. De man zat te masturberen in een coupé terwijl hij naar de vrouw keek.

De man meldde zich vanochtend bij een politiebureau in de stad Groningen, schrijft RTV Noord . Hij voldoet volgens de politie aan het signalement. De man is inmiddels verhoord en blijft een verdachte in de zaak.

De 22-jarige vrouw deed afgelopen weekend haar beklag over de politie bij de regionale omroep. Eenmaal uit de trein belde ze de politie, maar die vroeg haar om twee weken later aangifte te doen. Toen de aangifte eenmaal in behandeling was, bleek Arriva de camerabeelden van het incident te hebben verwijderd. Dat is een standaardprocedure, na drie dagen.