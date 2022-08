Australië protesteert tegen vervroegde vrijlating Bali-dader

Australië protesteert tegen een vervroegde vrijlating van een van de daders van de aanslag op Bali in 2002. Bij de explosie in een nachtclub op het eiland kwamen 202 mensen om, onder wie 88 Australiërs en 4 Nederlanders.

De man die de bom maakte, kreeg in 2012 een gevangenisstraf van twintig jaar nadat hij een jaar eerder in Pakistan was opgepakt. Deze week werden er vijf maanden van die straf gehaald ter ere van de Indonesische Onafhankelijkheidsdag. Hij had eerder al eens ruim anderhalf jaar strafvermindering gekregen wegens goed gedrag.