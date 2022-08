'UWV keurt 60-plussers voorlopig zonder arts'

Het UWV schakelt voorlopig geen arts meer in bij de medische keuring van 60-plussers. Dat staat in een brief die minister Karien van Gennip van sociale zaken en werkgelegenheid binnenkort naar de Tweede Kamer stuurt, melden ingewijden aan dagblad Trouw. De minister zou dat besluit willen nemen zonder de wet aan te passen.

Instemming van werkgever en werknemer

De nood is nu zo hoog dat besloten is dat arbeidsdeskundigen voortaan mogen beoordelen of 60-plussers in aanmerking komen voor een Wia-uitkering, in plaats van de arts. Deze leeftijdsgroep is verantwoordelijk voor 20 tot 25 procent van de Wia-aanvragen. De maatregel is tijdelijk, waarschijnlijk tot eind 2023.