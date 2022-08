VN-baas wil Russisch leger weg bij kerncentrale, Kremlin weigert

Op werkbezoek in Oekraïne heeft secretaris-generaal van de VN Guterres Rusland met klem opgeroepen alle militairen weg te halen bij de kerncentrale bij Zaporizja. Maar die oproep tot demilitarisatie wordt door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken onacceptabel genoemd.

In de stad Lviv sprak Guterres andermaal zijn grote zorgen uit over de situatie bij de kerncentrale. Het nucleaire complex bij Zaporizja is de afgelopen tijd meerdere keren beschoten. Moskou en Kiev beschuldigen elkaar van deze artilleriebeschietingen. Het Kremlin dreigt de kerncentrale, de grootste van Europa, uit te zetten, tot grote vrees van de Oekraïense regering.