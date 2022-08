15-jarige jongen opgepakt vanwege 'wurgspel', OM waarschuwt voor gevaren

Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is begin deze maand op verzoek van het Openbaar Ministerie aangehouden vanwege een zogenoemde 'choking game' of wurgspel.

De jongen hield vier scholieren korte tijd in een wurggreep, waardoor ze kort hun bewustzijn verloren. Dat is vastgelegd op bewakingsbeelden van de school. De jongen is inmiddels weer vrijgelaten, moet de komende tijd aan zijn gedrag gaan werken. Onderzocht wordt of het wurgen op vrijwillige basis is gegaan.