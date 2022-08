Vluchtelingenwerk dagvaardt staat: 'Opvang moet op 1 oktober aan wet voldoen'

Vluchtelingenwerk Nederland eist van de Staat dat de opvang voor alle asielzoekers uiterlijk op 1 oktober aan de wettelijke minimumeisen voldoet. Dat staat in de dagvaarding die vanmiddag namens Stichting Vluchtelingenwerk Nederland naar het COA en de staat is verstuurd.

"Dit is een opvangcrisis zonder vluchtelingencrisis. Er is geen sprake van overmacht, maar van jarenlang falend beleid", zegt voorzitter van Vluchtelingenwerk Nederland Frank Candel. "De wettelijke minimumeisen zijn er om de ondergrens te markeren als het moeilijk wordt. Maar de opvang zakt nu structureel door de humanitaire ondergrens."

Candel zegt dat er daarom met "pijn in het hart" een kort geding is aangespannen. "Dit doen we ook voor alle medewerkers in de asielketen voor wie de situatie onwerkbaar is geworden."