Kabinet wil bij stikstofprobleem kijken naar innovaties, mits juridisch houdbaar

Die pleitten onder meer voor innovatie en 'versnelling'. Van der Wal zei na afloop te onderschrijven dat innovatie belangrijk is: "Maar als we innoveren, moet het wel juridisch houdbaar zijn. We moeten niet boeren hebben die heel veel investeren in technische innovaties, maar vervolgens bij de rechter vastlopen, omdat die zich afvraagt of de boeren nu echt wel minder stikstof uitstoten."