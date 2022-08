Droogte haalt oeroude boomstronken in Fries meer boven water

In samenwerking met

In het Friese Klaarkampstermeer zijn door de aanhoudende droogte oeroude boomstronken boven water gekomen. De bomen zijn zeker tussen de 10.000 en 15.000 jaar oud. Het zijn volgens Staatsbosbeheer overblijfselen van een bos dat ontstond na de laatste ijstijd.

Boswachter Gjerryt Hoekstra is verguld met de bijzondere vondst. "Dat je de hand daar nu op kunt leggen, dat is heel bijzonder.

"Het komt uit een periode dat ook de eerste mensen in deze regio kwamen", vertelt hij bij Omrop Fryslân :

'Deze stronk is 10.000 jaar oud'

"Deze stammen zijn een overblijfsel van een tijd waarin Fryslân was bedekt met open dennenbos. Dat was in de periode na de laatste ijstijd, zo'n 15.000 jaar geleden."