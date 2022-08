Dode en zwaargewonde bij ongeluk met waterscooter bij Spaarndam

In samenwerking met

Bij een ongeluk met een waterscooter bij het Noord-Hollandse Spaarndam is vanmiddag iemand om het leven gekomen. Een tweede persoon raakte zwaargewond.

Het ongeluk gebeurde op het Zijkanaal C, een zijtak van het Noordzeekanaal. De twee slachtoffers zaten samen op één waterscooter. De bestuurder is om het leven gekomen. Degene die achterop zat is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, meldt NH Nieuws.