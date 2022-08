SQ Vision Mediaprodukties

NOS Nieuws • gisteren, 22:59 NL-Alert wegens grote duinbrand in Santpoort-Noord, ook elders natuurbranden

In Santpoort-Noord stond vrijdagavond een duingebied in brand. Er was een NL-Alert verstuurd waarin werd verzocht om het natuurgebied te verlaten. Op andere plekken in het land braken vandaag ook natuurbranden uit, zoals in Waalre en in Schijf.

In het natuurgebied Santpoort-Noord, dat in Noord-Holland ligt, is een gebied van ongeveer een hectare in de as gelegd. De brand brak rond 20.15 uur uit.

Met een helikopter probeerde de brandweer de grootte van het vuur in kaart te brengen, zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland tegen persbureau ANP.

Er zijn brandweerwagens ingezet om het vuur te blussen. Rond 22.00 uur heeft de brandweer gemeld dat het vuur zich niet meer lijkt te verspreiden. Een uur later was de brand onder controle.

In Waalre brak aan het eind van de middag een grote natuurbrand uit. Daarbij ging zo'n vier hectare bos verloren. Boeren hielpen de brandweer om het vuur te doven. Met watertanks achter hun tractors gingen ze het vuur te lijf, meldt Omroep Brabant.

De brandweer had het vuur na anderhalf uur onder controle, maar het nablussen duurde tot laat in de avond. Nablussen wordt gedaan om ervoor te zorgen dat het niet opnieuw oplaait.

In het begin van de avond brak opnieuw brand uit in hetzelfde bos, op zo'n vijfhonderd meter van de eerdere plek waar brand woedde. De brandweer kon geen link leggen tussen beide natuurbranden. Zo'n 900 vierkante meter ging in vlammen op.

Geen gevaar

Een woordvoerder van de brandweer zei tegen de regionale omroep dat er zo'n vier huizen in het gebied staan. Omwonenden zijn op de hoogte gebracht. "We hebben geadviseerd om ramen te sluiten als ze last hebben van de rook. Verder was er geen actie nodig."

De brandweer probeerde met man en macht om het vuur te doven:

0:43 Brandweer druk met blussen natuurbranden.

In Schijf, dat eveneens in Noord-Brabant ligt, zijn meer dan honderd brandweerlieden ingezet om de brand te blussen. Uit voorzorg stond daar een medische post omdat het werk voor brandweerlieden erg zwaar is met deze hoge temperaturen, meldt Omroep Brabant. Meer dan anderhalve hectare van het gebied ging in vlammen op.

Vanwege de natuurbrand werd een NL-Alert verstuurd vanwege de rookontwikkeling. Mensen werd opgeroepen om niet in de bossen te gaan en om uit de rook te blijven.

Verse melk

Ook in Hoge Hexel in de provincie Overijssel brak afgelopen nacht brand uit op een heide. Zo'n halve hectare natuurgebied ging verloren.

De brandweer vermoedt dat het vuur door mensen is begonnen, vertelt een woordvoerder tegen RTV Oost. "Midden in de nacht een natuurgebied waar spontaan een brand uitbreekt, dat lijkt me niet logisch." Het nablussen ging door tot in de ochtend.

Brandweerlieden kregen verse melk van omwonenden:

Vanwege het warme weer en uitblijvende regen zijn planten en struiken kurkdroog. De kans op een brand in de natuur is hierdoor aanzienlijk toegenomen. Mensen die een brand zien wordt aangeraden om te vluchten naar de openbare weg, en daarna 112 te bellen.

De brandweer roept mensen om geen vuurkorven en barbecueën aan te steken in de natuur: