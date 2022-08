AFP

NOS Nieuws • vandaag, 19:59 Actrice Anne Heche (53) overleden na dagen in coma door auto-ongeluk

De Amerikaanse actrice Anne Heche is van de beademing gehaald en overleden, meldt haar vriendin Nancy Davis op Instagram. Vanochtend zei haar familie al dat ze ernstige hersenschade had opgelopen bij haar auto-ongeluk en dat de kans dat ze zou overleven nihil was.

De 53-jarige actrice reed vorige week in Los Angeles in haar auto met grote snelheid een huis binnen. Daarop vatte het voertuig vlam, waarna al snel het hele huis in brand stond. Sindsdien lag ze in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na de crash werden in haar lichaam "sporen van verdovende middelen" aangetroffen, al is nog niet duidelijk of dat gaat om voorgeschreven medicatie of drugs.

"De hemel heeft er een nieuwe engel bij. Mijn liefhebbende, vriendelijke en fijne vriendin Anne Heche is naar de hemel gegaan", schrijft Davis op Instagram. "Ik zal haar vreselijk missen en de vele mooie herinneringen die we delen, koesteren."

Orgaandonatie

Toen de familie van Heche haar kleine overlevingskansen bekendmaakte, vertelden ze ook dat Heche haar organen wilde doneren en dat ze aan de beademing zou blijven liggen totdat duidelijk was of haar organen daarvoor geschikt waren.

Anne Heche brak in de jaren 80 door als actrice in de soap Another World en had later ook rollen in bekende films als Six Days Seven Nights, Donnie Brasco en Volcano. Ook vanwege haar voormalige relatie met talkshowpresentatrice Ellen DeGeneres kenden veel mensen haar.