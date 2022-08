ANP

NOS Nieuws • vandaag, 13:31 Weer mensen uit Afghanistan overgevlogen naar Nederland

In Eindhoven zijn opnieuw mensen uit Afghanistan aangekomen na een chartervlucht uit Pakistan. Het gaat deze keer om een groep van 184 mensen, die niet allemaal geldige reisdocumenten hadden.

De vlucht was georganiseerd door Nederland. De betrokkenen konden Afghanistan eerder niet verlaten, maar ze mochten via Pakistan doorreizen nadat dat land een uitzondering had gemaakt op de regels voor reisdocumenten.

Het is de vierde chartervlucht op deze manier, na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan bijna een jaar geleden. Eerder waren er soortgelijke vluchten in januari, maart en juli.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zijn in totaal nu met hulp van de Pakistaanse autoriteiten een kleine 700 mensen uit Afghanistan met zulke charters naar Nederland gebracht.

Vorige maand zei het ministerie dat het niet kan inschatten hoeveel mensen met hulp van Pakistan in totaal kunnen worden overgevlogen. Maar Buitenlandse Zaken zei ook dat het zich blijft inzetten om een zo groot mogelijk deel van de mensen die daarvoor in aanmerking komen over te brengen.