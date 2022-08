MediaTV

In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 10:57 Strandtent in Rockanje brandt af, uitbreiding naar duinen voorkomen

In Rockanje is een strandtent door een brand verwoest. Omdat de strandtent dicht bij de duinen stond, was de brandweer aanwezig om te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de natuur.

De brand brak rond 04.45 uur uit. Waar de brand in de strandclub precies is ontstaan is nog onduidelijk. Het pand is niet meer te redden. "Dat moet als verloren worden beschouwd", zegt de woordvoerder van de brandweer tegen de regionale omroep Rijnmond.

De brandweer liet het pand gecontroleerd afbranden, om zo te voorkomen dat het vuur oversloeg. "We houden het duingebied nat. Ook staat naast het pand een gastank en het is belangrijk om te voorkomen dat die in brand vliegt."

Vat op de vlammen

Halverwege de ochtend maakte de brandweer bekend te hebben voorkomen dat de vlammen vat kregen op de naastgelegen duinen. De brandweer werd daarbij geholpen door het feit dat de wind vanaf het land kwam. Daardoor werden de rook en de vlammen richting zee geblazen.

Volgens de brandweer was het lastig om aan het bluswater te komen. Het water moest van ver komen. Zeewater is ongeschikt voor de materialen waarmee de brandweer werkt.

Volgens de brandweer is de strandclub niet meer te redden:

0:24 Strandtent in Rockanje gaat in vlammen op