34 gewonden na crash achtbaan Legoland Duitsland

Bij een crash met een achtbaan in Legoland in de Duitse plaats Günzburg zijn zeker 34 gewonden gevallen. Twee van hen zijn er slecht aan toe, melden Duitse media.

Afgelopen weekend gebeurde er ook een ongeluk met een achtbaan in een ander Duits pretpark, is te lezen in Duitse media. Een 57-jarige vrouw kwam daarbij om het leven in Klotten, een plaats die in het westen van Duitsland ligt. Het slachtoffer viel uit de rijdende attractie. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak.