Onderzoek naar ijzeretende bacterie in Kanaal van Gent naar Terneuzen

De Belgische autoriteiten gaan een onderzoek doen naar een ijzeretende bacterie in het Kanaal van Gent naar Terneuzen.

Die werd vorig jaar ontdekt in de jachthaven van Zelzate aan het kanaal. De bacterie veroorzaakt veel overlast omdat hij zich dwars door het ijzer en zelfs staal op verschillende boten kan eten. Ook bestaat de vrees dat de bacterie de stalen damwanden van het kanaal kan aantasten.

Onderzoekers van de universiteiten in Gent, Leuven en Antwerpen gaan nu onderzoeken hoe de bacterie zich verspreidt, meldt Omroep Zeeland. Het kanaalwater wordt geanalyseerd. Er worden onder andere ijzeren testplaatjes in het water gehangen op verschillende plekken en dieptes.

In normale omstandigheden roest er bij boten onder de waterlijn maximaal 0,1 millimeter ijzer per jaar weg. Maar in de haven van Zelzat bleek vorig jaar augustus soms een halve centimeter per jaar te 'verdwijnen'. De schuld bleek te liggen bij de MIC bacterie, waarbij MIC staat voor microbieel geïnduceerde corrosie; deskundigen spreken ook wel over de roestbacterie.

Bacteriën vreten schip op

"De bacteriën vreten het schip als het ware op. Nooit gezien hoe snel deze bacterie toeslaat", aldus Kris De Baere, hoogleraar aan de Hoge Zeevaartschool in Antwerpen toen. De Baere sloot niet uit dat de bacterie zich via het open water zou verspreiden, ook richting Nederland.

Dat leidde tot zorgen, en niet alleen onder booteigenaren aan beide kanten van de grens. D66 in de Tweede Kamer vroeg zich af in hoeverre de stalen damwanden en misschien zelfs de nieuwe sluis bij Terneuzen gevaar liepen.

"Er zijn mij op dit moment geen signalen bekend, dat in het Nederlandse deel van het Kanaal van Gent naar Terneuzen sprake is van schade veroorzaakt door bacteriën", antwoordde toenmalig minister van Infrastructuur en Waterstaat Visser in september 2021. Het onderzoek moet nu uitsluitsel bieden.

Economische ader

Burgemeester Brent Meuleman van Zelzate reageert enthousiast bij VRT Nieuws: "De jachthaven is een heel korte zijtak van het kanaal Gent-Terneuzen. Dat is een heel belangrijke economische ader voor onze regio. We moeten weten hoe we het beestje kunnen bestrijden, want in het kanaal zijn ijzeren damwanden aanwezig. Dat zou daar ernstige gevolgen kunnen hebben."