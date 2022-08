Ryanair-baas: tijd van spotgoedkoop vliegen is voorbij

Ryanair-baas Michael O'Leary zegt in een interview dat de tijd dat vakantiegangers voor 10 euro kunnen vliegen voorbij is. Aan de BBC laat hij weten dat dat komt door de hoge brandstofkosten.

Maar hij denkt dat ondanks die hogere prijzen mensen zullen blijven vliegen, ook als het leven over de hele linie duurder is. "Mensen zullen vaak blijven vliegen. Maar tegelijkertijd zullen ze ook veel prijsgevoeliger worden."

'Aanpak misplaatst'

Drukte

Ook is O'Leary kritisch over de Brexit. Ryanair is gevestigd in Dublin, maar verzorgt veel vluchten in het Verenigd Koninkrijk. Ook daar staan al de hele zomer lange rijen met passagiers en verloren bagage.