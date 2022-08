Nederlandse alpinist (64) dood na val van berg in Zwitserland

Bekendam was volgens de vereniging een van de meest ervaren allroundklimmers van ons land. Hij heeft tal van beklimmingen en routes op zijn naam staan en ondernam expedities in onder meer Pakistan, Nepal en Groenland. "Roland was een mentaal én fysiek sterke klimmer die alle disciplines van de sport beheerste", schrijft de organisatie.

Meer ongelukken in Europese bergen

"In coronatijd is wandelen in Nederland enorm populair geworden, vooral onder jongeren tussen 21 en 30 jaar", aldus Baks. "Deze relatief onervaren wandelaars merken nu dat het terrein in de bergen een stuk minder vergevingsgezind is dan als je in Nederland over een boomwortel struikelt."