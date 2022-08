Fransman duikt naar diepte van 120 meter en verbreekt eigen wereldrecord freediven

Jerald doet mee aan de Vertical Blue, een jaarlijks terugkerende competitie op de Bahamas waar de beste freedivers van de wereld het tegen elkaar opnemen. De Fransman vestigde het wereldrecord in de categorie constant weight bi-fins (CWTB). Hierbij duiken freedivers met twee zwemvliezen langs een verticale lijn omlaag, om na een keerpunt op eigen kracht weer omhoog te zwemmen.

Het is al het zevende wereldrecord op naam van Jerald. Toch voelt dit nieuwe wereldrecord erg speciaal, reageerde hij na zijn duik. "120 is een mythisch getal. Niemand kan geloven dat het mogelijk was om dit te halen."