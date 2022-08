Boeren gaan actievoeren tijdens Vuelta: 'Geen hinder voor wielrenners'

Melkveehouder Teus van der Wind van boerenactiegroep Agractie zegt tegen de regionale omroep dat het niet gaat om een blokkade of een wilde actie. "We willen langs het parcours demonstreren met vlagvertoon en spandoeken en een gigantische rij trekkers, vrachtwagens en hoogwerkers." Daarnaast worden flyers en boerenzakdoeken uitgedeeld.

Internationale aandacht

"Wij willen de wielerronde in principe door laten gaan, maar wij willen ons ding ook door laten gaan. Op dit moment werken we goed samen met de Vuelta, daar zijn we gelukkig mee, maar aandacht is ons veel waard. Als ze niet met ons samenwerken, trekken we onze vingers ervan af en dan weten ze wat er kan gebeuren", aldus Van der Wind.