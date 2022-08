Getty Images

NOS Nieuws • vandaag, 12:34 • Aangepast vandaag, 12:42 Iraakse actrice klaagt The Economist aan voor gebruik foto als dikke vrouw

De Iraakse actrice Enas Taleb neemt juridische stappen tegen het Britse tijdschrift The Economist, die een foto van haar gebruikt heeft als voorbeeld van een Arabische vrouw met overgewicht. Tegenover New Lines Magazine noemt ze het gebruik van de foto teleurstellend en eist een vergoeding voor "de emotionele, mentale en sociale schade" die dit voor haar heeft.

Twee weken geleden plaatste het blad een artikel met de titel Waarom vrouwen in de Arabische wereld dikker zijn dan mannen. Boven het artikel staat een foto van de 42-jarige actrice en talkshowhost als illustratie.

Overal ter wereld hebben vrouwen gemiddeld een hoger BMI dan mannen, maar in het Midden-Oosten en Noord-Afrika loopt het verschil verder uiteen, wat te wijten is aan culturele beperkingen, schrijft The Economist. Volgens het artikel komt het overgewicht vooral doordat vrouwen in landen als Egypte en Irak minder werken dan mannen en meer thuiszitten. Ook hebben ze minder dan mannen de mogelijkheid om in het openbaar te sporten.

Schoonheidsideaal

Wat ook meespeelt is het vrouwelijke schoonheidsideaal in de regio. In het artikel worden Taleb's uiterlijk en gewicht aangehaald als voorbeeld voor Iraakse vrouwen. Volgens het artikel zijn er Iraakse vrouwen die in plaats van willen afvallen, pillen innemen om aan te komen om zo aantrekkelijker te zijn voor mannen.

Taleb is een van de bekendste en meest geliefde actrices van Irak en heeft 9 miljoen volgers op Instagram. Sinds haar zestiende is ze te zien geweest in talloze populaire televisiedrama's. Ook was ze de afgelopen twee decennia vaak te zien in advertenties en muziekvideo's.

Taleb noemt artikel in The Economist een belediging voor Arabische vrouwen. "Het publiek houdt al jaren van mij. Het was teleurstellend om te zien dat een internationaal medium me labelt alsof al mijn prestaties niets betekenen", zei Tabel in New Lines. "Ik ben gezond en blij met hoe ik eruitzie, en voor mij is dat het enige dat telt."

Hoofdbedekking met bom

Twee weken geleden werd The Economist ook al bekritiseerd. Op een tekening was een traditionele Arabische hoofdbedekking voor mannen te zien met een bom erin. De afbeelding was een verwijzing naar de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman, zonder zijn gezicht te laten zien.

Daarmee sloeg het tijdschrift volgens deskundigen en activisten de plank mis, omdat de hoofdbedekking door miljoenen mannen in de Golfregio wordt gedragen en het tijdschrift hiermee een xenofobisch stereotype in stand houdt.