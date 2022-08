Rob Engelaar

NOS Nieuws • vandaag, 01:48 Geen vergunning afgegeven voor Highland Games waar dode viel

De Highland Games in Geldrop waarbij afgelopen zondag een passant dodelijk werd geraakt, had geen vergunning. Er is bij de gemeente geen specifieke aanvraag gedaan voor dit evenement en van een permanente evenementenvergunning voor het terrein is geen sprake, zegt het landgoed waar de sportwedstrijd werd gehouden.

Tijdens de hammer throw werd een 65-jarige passant gedood door een weggeslingerde hamer. De man uit Geldrop liep in de naastgelegen bloementuin van het kasteel toen hij werd geraakt door het zware projectiel. De deelnemer was volgens getuigen uit balans geraakt tijdens zijn worp, waardoor de hamer afzwaaide.

Een woordvoerder van de gemeente zei na het ongeluk dat de Games onder de permanente evenementenvergunning van het landgoed Kasteel Geldrop vielen. De voorzitter van de stichting die het kasteel beheert zegt echter tegen Omroep Brabant dat die er niet is. "De gemeente heeft geen vergunning verleend en mijn stichting beschikt niet over een permanente evenementenvergunning."

Tuin niet gesloten

Volgens de voorzitter is er ook nooit gevraagd om de bloemtuin naast het wedstrijdterrein te sluiten. "Indien wij hierom gevraagd zouden zijn, dan zou dit ook hebben moeten gelden voor de naastgelegen Zintuigentuin en Kinderboerderij. Een sluiting van een dergelijk groot deel van het landgoed doen wij nagenoeg nooit."

In een reactie zegt de gemeente dat een extern bedrijf de gang van zaken zal gaan onderzoeken, inclusief de vraag of de gemeente zelf steken heeft laten vallen. "Waar het verhaal van de permanente vergunning vandaan komt, is voor ons ook een raadsel. We gaan deze week een onafhankelijk extern bedrijf de opdracht geven om het hele proces te analyseren."

Volgens de woordvoerder is er contact geweest met de nabestaanden van het slachtoffer. "We hebben hen gecondoleerd en onze hulp aangeboden." In de bloementuin herinnert een bankje met een paar bosjes bloemen en een kladblok waarop mensen een boodschap kunnen schrijven aan het bizarre ongeval.