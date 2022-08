NOS

NOS Voetbal • gisteren, 20:29 Familie wil comateuze voetballer Van Iperen uit Moldavië halen

De familie van de Nederlandse profvoetballer Donny van Iperen slaagt er tot nu toe niet in hem naar Nederland te halen. De oud-speler van Telstar en Go Ahead Eagles, die tegenwoordig voor de Moldavische club FC Zimbru speelt, raakte zaterdag zwaar gewond bij een botsing met de doelman van de tegenstander.

Van Iperen raakte op het veld buiten bewustzijn, kreeg hij minutenlang een behandeling op het veld en werd daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Chisinau. Daar vocht de 27-jarige verdediger volgens teamartsen even voor zijn leven tot hij later op de avond weer buiten levensgevaar verkeerde. Twee dagen later was er toch weer slecht nieuws.

"Artsen vertelden zondag dat zijn gezondheid verbeteringen vertoonde", vertelt FC Zimbru-directeur Sergiu Topor van FC Zimbru in een verklaring op sociale media. "Dat gaf ons hoop, maar helaas is de situatie sindsdien niet verbeterd. De toestand van Donny is nog steeds slecht."

Familieleden van Van Iperen zijn naar Moldavië gereisd. Tegen NH Nieuws zegt Van Iperens broer Joey dat ze hem naar ons land willen halen. "We zijn blij met de mensen in dit ziekenhuis in Moldavië, maar het niveau van de zorg in Nederland is hoger."

Hoewel er al een zorgvliegtuig was geregeld, heeft de familie nog geen ziekenhuis gevonden waar hij kan worden opgenomen. Hoewel FC Zimbru gezegd heeft ook de kosten van een behandeling in Nederland te willen dekken, is het probleem dat Van Iperen zich als burger in Moldavië heeft ingeschreven en geen Nederlandse zorgverzekering heeft.

"We hebben veel ziekenhuizen gebeld, maar die konden niets voor ons doen", vertelt Joey. "Niemand daar weet waar we heen kunnen."

Contact met de Nederlandse autoriteiten mocht tot nu toe niet baten. De familie hoopt dat spelersvakbond VVCS en de internationale vakbond FIFpro soelaas kunnen bieden. "Ik wil gewoon het beste voor mijn broertje."

Donny is een vechter. Joey van Iperen

Joey bedankt verder iedereen die met zijn broer meeleeft. "We hopen dat dit Donny kracht geeft om weer wakker te worden", zegt hij. "Donny is een vechter." FC Zimbru maakte bekend dat het de opbrengst van de kaartverkoop van de wedstrijd van komende zaterdag ter beschikking stelt voor het herstel van hun speler.

Van Iperen speelde in de jeugdopleiding van AZ en SC Cambuur. Als prof speelde hij 78 wedstrijden voor Telstar en zeven wedstrijden voor Go Ahead Eagles. Na twee jaar bij het Griekse AE Karaiskakis verkaste hij dit seizoen naar Moldavië,