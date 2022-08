EPA

NOS Nieuws • vandaag, 15:42 Japanse modeontwerper Miyake (84) overleden: 'Zijn ontwerpen waren bijna schilderijen'

De Japanse modeontwerper Issey Miyake is op 84-jarige leeftijd overleden. De designer was bekend door zijn geplooide ontwerpen en zijn luchtje L'Eau d'Issey. Een ander beroemd ontwerp van Miyakes hand was de zwarte coltrui gedragen door Steve Jobs, een vriend van hem.

In de jaren 70 was hij een van de eerste Aziatische ontwerpers die wisten door te breken in de modewereld, die destijds werd gedomineerd door Europeanen. Zijn ontwerpen vielen op door het gebruik van zowel oude Japanse technieken als vernieuwende industriële methodes.

Traditionele technieken

Miyake werd in 1938 geboren in de Japanse stad Hiroshima. Hij was zeven jaar oud toen de stad in 1945 werd getroffen door een Amerikaanse atoombom. Zijn moeder overleed drie jaar later aan de gevolgen van radioactieve straling.

Na een studie vormgeving in Tokio verhuisde Miyake naar Parijs, waar hij samenwerkte met grote namen in de modewereld als Hubert de Givenchy en Guy Laroche.

In 1970 keerde de ontwerper terug naar Tokio om zijn eigen studio te openen. In 1973 presenteerde hij zijn eerste eigen collectie tijdens Paris Fashion Week. Hier trok hij de aandacht met verfijnde kledingstukken gemaakt met Japanse technieken.

Yeliz Çiçek, hoofdredacteur van Vogue Nederland, zegt dat Miyake naar Japanse dorpen afreisde om deze technieken te leren van traditionele ontwerpers. "Hij wist als geen ander hoe je geliefde kledingstukken als de kimono op de juiste manier moest maken en bracht traditionele technieken als de plissé naar de catwalk."

De invloed van zijn werk reikte volgens Çiçek verder dan de modewereld. "Hij heeft prachtige tradities op de kaart gezet en hele generaties in Azië geïnspireerd om de mode-, kunst- en designwereld in te gaan."

Plooien

Ditzelfde oog voor detail en vakmanschap leidde tot Miyakes meest revolutionaire werk. In 1991 presenteerde hij zijn eerste collectie Pleats Please, bestaande uit geplooide ontwerpen.

Bekijk enkele van zijn kenmerkende geplooide ontwerpen:

Sla de carrousel over AFP

AFP

AFP

AFP

Na jaren van experimenteren had de designer een nieuwe techniek ontwikkeld om stof permanent te plooien, door de stof in een hittepers om vellen papier te wikkelen. De plooien blijven zelfs zitten als de kledingstukken worden gewassen.

"Hij heeft heel lang gestudeerd tot hij de golfbewegingen precies goed kon krijgen", zegt Nederlandse modeontwerper Sepehr Maghsoudi. "Het eindresultaat is bijna een schilderij dat voor je ogen lijkt te bewegen."

Later in de jaren 90 debuteerde Miyake zijn vernieuwende lijn A Piece of Clothing. Voor deze collectie ontwikkelde hij een nieuwe techniek om een kledingstuk uit één rol stof te kunnen maken.

Coltrui

Ondanks zijn soms ingewikkelde werkwijze, wilde Miyake dat zijn kleding altijd comfortabel bleef en het lichaam zich er vrij in kon bewegen. Dit gold ook voor de bekende zwarte coltrui van Steve Jobs, die de designer in de jaren 80 in opdracht van zijn vriend had ontworpen.

Aan zijn biograaf Walter Isaacson vertelde de Apple-topman later dat Miyake in één keer honderd truien voor hem had gemaakt, en dat hij daarna nooit meer een nieuwe nodig had.

Het modehuis dat door Miyake is opgericht, brengt nog altijd nieuwe collecties uit. Het merk verkoopt wereldwijd kleding, tassen, en parfums.

Miyake overleed op 5 augustus aan de gevolgen van leverkanker, maakte zijn kantoor vandaag bekend.