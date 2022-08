Duizenden mensen geëvacueerd vanwege grote bosbrand Zuid-Frankrijk

In de Zuid-Franse gemeente Mostuéjouls zijn vannacht ongeveer 3000 mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand. Onder hen is een groot aantal campinggasten.

De brand brak gistermiddag uit en verspreidde zich snel in het gebied in het departement Aveyron.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Ook zijn er geen berichten over schade aan huizen. Wel heeft de bosbrand al zeker 700 hectare natuurgebied verwoest.

Veroorzaakt door landbouwvoertuig

De bosbrand is volgens Franse media veroorzaakt door een landbouwvoertuig dat op een hete weg reed en gesmolten teer van het wegdek aan z'n banden meenam een bos in. Door het hete materiaal vloog een stuk bos in brand, waarna het vuur zich snel verspreidde.

Op verschillende plaatsen in Zuid-Europa woeden grote bosbranden door de aanhoudende hitte en droogte. In de Europese Unie is dit jaar al meer natuur in vlammen opgegaan dan in heel 2021.